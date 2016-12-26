إحالة دعاوى المتضررين من حريق محلات العتبة للخبراء

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم وبسكرتارية أحمد سليمان، إحالة دعاوى أصحاب المحلات المتضررين من حريق العتبة، ويطالبون فيها بوقف قرار محافظ القاهرة بإزالة العمارات المتهالكة من الحريق، للخبراء .

وذكرت الدعاوى التى يطعن فيها أصحاب المحلات المتضررة على قرار محافظ القاهرة بازالة العمارات المتهالكة، أنهم لا يملكون مصدر رزق سوى تلك المحلات الكائنة بالعمارات ، وأن حالة تلك العمارات تسمح بالترميم وليس الازالة .

وأضافوا ان القرار جاء منافيا للواقع ولم يستند على تقارير هندسية مؤكدة .