تأجيل محاكمة شقيقة الزعيم جمال عبد الناصر لاتهامها ببيع ملك الغير لـ20 فبراير

كتب سليم على

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية مصطفى رشدي، تأجيل محاكمة عايدة عبد الناصر حسين شقيقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وآخرين، لاتهامهم ببيع ملك الغير، لجلسة 20 فبراير، للاطلاع والرد على الدفوع القانونية، في دعويين منفصلتين.

كان الممثل القانوني لشركة "إعمار مصر للتنمية" تقدم بجنحة مباشرة يتهم فيها عايدة عبد الناصر حسين بنفسها وبصفتها وكيلة عن شقيقها عادل عبد الناصر حسين، في الدعويين، واتهم في الدعوى الأخرى، كلا من دينا عبد الحميد محمد وشقيقتها رانيا، وذلك لبيعهم قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة بطريق القاهرة_ الإسكندرية الصحراوي للشركة مقابل 6 ملايين جنيه.

وأضافت الدعوى أن المدعي عليهم قد سبق لهم التصرف في الأرض ضمن مساحة أكبر قدرها 11 فدانا لصالح داليا سمير فهمي، منذ عام 1993، وأن الأخيرة قضي لصالحها بصحة ونفاذ ذلك العقد، كما أقامت دعوى بأحقيتها باستلام الأرض وقضي لصالحها في يونيو 2006، في حين أن المشكو ضدها قد تصرفت للشركة المدعي بالحق المدني بالبيع في نوفمبر من نفس العام.