فص واحد في اليوم يحرق الشحوم و يذيب الكرش المزعجة و المؤخرة السمينه ويقوي الشعر و يقويك جنسيا

شيماء مصطفى

كيف اتناول الفص

الامر بسيط و غير مكلف فقط يوميا على الريق ابلع فص ثوم احمر صغير مع كوب ماء دافئ و سترى كيف تتغير حياتك و تتخلص من السمنة

مع هذه الطريقه ستفقد الكثير من الوز فقط اتبع نظام السعرات الحراريه و مارس اي رياضة حتى لو كانت رياضه المشي .



فوائد الثوم للتخسيس

تعمل مادة الأليسين الموجودة في فصوص الثوم بكثرة علي تقليل مستوي الدهون الثلاثة ، و ليس فقط تقليل مستوي الدهون الثلاثة في الدم بل يعمل علي خفض مستوي ضغط الدم المرتفع ، و يعمل علي تعزيز عمل الأنسولين في الجسم ، و قد أجريت بعض الإختبارات في الولايات المتحدة علي بعض من الحيوانات المعملية و لوحظ بعد الإختبار إنها تعمل علي إنخفاض مستوي ضغط الدم في الجسم ، و تخفيض مستوي الدهون الثلاثة أيضاً ، و لوحظ أيضاً فقدانهم لجزء من أوزانهم .