رئيس الوزراء يوجه باجتماعات مع شركات الأدوية وبرلمانيون قبل اعتماد "الزيادة"

قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بعقد اجتماعا مع شركات الأدوية وعدد من أعضاء مجلس النواب لبحث الزيادات المقررة فى أسعار بعض الأدوية.
وأوضحت المصادر، أن وزير الصحة استمع لعدة مقترحات وآراء أعضاء بمجلس النواب، وسيتم رفع تقرير لرئيس الوزراء حول الاتفاق النهائي تمهيدا لاعتماده.
كانت المقترحات التى عرضها وزير الصحة على رئيس الوزراء، قد تضمنت زيادة أسعار 15% من منتجات الشركات المحلية و20% بنسبة 50% بحد أقصى.
وتشمل المقترحات زيادة 15% من الأدوية المحلية لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات وتزداد الأدوية من 0 إلى 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر العملة، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه، بنسبة 40%، والأدوية فوق الـ100جنيه بنسبة 30%.
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