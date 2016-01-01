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  5. من وزن 88 الى 59 كيلو في 7 اشهر و سر خسارتها ل 29 كيلو و الحصول على جسم رائع

من وزن 88 الى 59 كيلو في 7 اشهر و سر خسارتها ل 29 كيلو و الحصول على جسم رائع

26 ديسمبر shaimaa الصحة 0 80
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عيون

شيماء مصطفى

طريقة التخلص من 29 كيلو

عاشت طول عمرها تعاني من السمنة الزائدة و حين وقعت في احراج بسبب السمنة مع  شخص كانت تنوي الارتباط به لكنه تركها فقط بسبب الوزن الزائد

هنا قررت ان تواجه نفسها و تتغير من اجل نفسها اولا فاتبعت حمية السعرات الحرارية و كانت  سعراتها  مابين  1100 و 1700 مع  التنويع  فيها .

اما يوم الفري فكان  كل 10 ايام  يصل  الى 2200 سعرة حرارية .


نصائح و ارشادات

    اعتماد الماء لليمون و العسل على الريق يوميا .
    المشي يوميا  لمدو 60 دقيقة
    وجبة العشاء عبارو عن علبة زبادي طبيعي بقطرت الليمون

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