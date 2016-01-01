من وزن 88 الى 59 كيلو في 7 اشهر و سر خسارتها ل 29 كيلو و الحصول على جسم رائع

شيماء مصطفى
طريقة التخلص من 29 كيلو
عاشت طول عمرها تعاني من السمنة الزائدة و حين وقعت في احراج بسبب السمنة مع شخص كانت تنوي الارتباط به لكنه تركها فقط بسبب الوزن الزائد
هنا قررت ان تواجه نفسها و تتغير من اجل نفسها اولا فاتبعت حمية السعرات الحرارية و كانت سعراتها مابين 1100 و 1700 مع التنويع فيها .
اما يوم الفري فكان كل 10 ايام يصل الى 2200 سعرة حرارية .
نصائح و ارشادات
اعتماد الماء لليمون و العسل على الريق يوميا .
المشي يوميا لمدو 60 دقيقة
وجبة العشاء عبارو عن علبة زبادي طبيعي بقطرت الليمون
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