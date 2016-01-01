من وزن 88 الى 59 كيلو في 7 اشهر و سر خسارتها ل 29 كيلو و الحصول على جسم رائع

شيماء مصطفى

طريقة التخلص من 29 كيلو

عاشت طول عمرها تعاني من السمنة الزائدة و حين وقعت في احراج بسبب السمنة مع شخص كانت تنوي الارتباط به لكنه تركها فقط بسبب الوزن الزائد

هنا قررت ان تواجه نفسها و تتغير من اجل نفسها اولا فاتبعت حمية السعرات الحرارية و كانت سعراتها مابين 1100 و 1700 مع التنويع فيها .

اما يوم الفري فكان كل 10 ايام يصل الى 2200 سعرة حرارية .



نصائح و ارشادات

اعتماد الماء لليمون و العسل على الريق يوميا .

المشي يوميا لمدو 60 دقيقة

وجبة العشاء عبارو عن علبة زبادي طبيعي بقطرت الليمون