هذا هو سبب وفاة النجم البريطاني الشهير جورج مايكل

أكدت وسائل إعلام أمريكي أن النجم البريطاني جورج مايكل George Michael فارق الحياة في منزله يوم أمس عن عمر ناهز الـ53 عاماً، بسبب تعرضه لأزمة قلبية وهو في سريره.

وبعد ساعات من إعلان خبر الوفاة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر ليصبح "ترند" أي الهشتاق الأكثر تداولاً عربياً وعالمياً.



وأوضحت الشرطة أن سيارات الإسعاف وصلت إلى منزل الراحل في مقاطعة أكسفورد شير عند الساعة 13.42 بتوقيت غرينيتش، على اعتبار أنه موت غير متوقع، إلا أنه لم يكن هناك أي شبهات.



وكان المتحدث الرسمي باسم النجم الذي لمع نجمه في ثمانينات القرن الماضي، قد أكد خبر الوفاة عبر بيان جاء فيه " ببالغ الحزن نؤكد أن ابننا، أخانا وصديقنا جورج توفي بسلام في منزله في عيد الميلاد "، كما ورد في البيان أن العائلة تطالب باحترام خصوصيتها في هذا الوقت الصعب.



يشار إلى أن جورج الذي ولد في شمالي لندن، باع أكثر من 100 مليون ألبوم خلال مسيرته المهنية التي استمرت لأكثر من 4 عقود.



يذكر أن جورج مايكل كان قد أعلن عن عمل مشترك مع كاتب الأغاني الشهير نوتتي بوي بداية هذا الشهر، إلا أن الحياة لم تمنحه الوقت الكافي.

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