تأجيل النطق بالحكم على 4 إخوان متهمين بإحداث تظاهر بالمنيا للغد

المنيا – حسن عبد الغفار

قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين حجز النطق بالحكم على 4 متهمين إلى جلسة بعد غدٍ الأربعاء، متهمين فى تظاهر وأحداث شغب بمدينة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال خالد الكومى، محامى المتهمين، إن المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، فى أحداث تظاهر وكان محكومًا عليهم فى شهر يونيو الماضى بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا وحضوريًا ضمن 16 شخصًا كانوا متهمين بالتظاهر.

وألقت سلطات الأمن القبض على أربعة منهم عقب إصدار الحكم السابق، وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة، والتى قضت اليوم بحجز النطق بالحكم عليهم يوم الأربعاء المقبل.

والقضية تعود إلى شهر يناير 2014، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم عقب مسيرة نظمها معارضون بمدينة المنيا، وتم القبض على 16 متهمًا حكم عليهم حضوريًا وغيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ثم تم القبض على 4 منهم وتعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية جديدة والتى أصدرت قرارًا بحجز النطق بالحكم عليهم بجلسة 28 من ديسمبر الجارى.

كما قررت ذات المحكمة تأجيل محاكمة 4 آخرين حضوريًا، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل 2017، ومتهمين بالتظاهر وأحداث الشغب بمركز المنيا والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة فى شهر نوفمبر من العام الماضى، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين استهدفوا أعمالا تخريبية، والتحريض على التظاهر والعنف ضد مؤسسات الدولة، والانتماء إلى جماعة الإخوان.