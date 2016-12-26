بلقيس تواصل نشاطها الفني رغم اقتراب موعد زفافها

أعلنت الفنانة بلقيس، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، عن أحدث أعمالها الغنائية التي تعاملت فيها لأول مرة مع الشاعرة الميم والملحن فهد الناصر ومن توزيع ربيع الصيداوي.

بدوره أعرب الملحن فهد الناصر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عن سعادته بالتعاون معها وكتب "سُعِدت اليوم بلقاء النجوم بلقيس ووليد الشامي أثناء تركيب صوتهم على أغنيتين سنغل من ألحاني فعلاً عذوبه وفن ورُقي وتمكُّن غير عادي ما شاء الله".

وكانت بلقيس التي سوف تتزوج في29 كانون الاول\ديسمبر الجاري، قد نشرت قبل يومين فيديو لمنزل أسرتها وهو مضاء حيث أشارت أنه تقليد عائلي تتبعه أسرتها مع اقتراب موعد زفاف إحدى بناتها.

آخر أعمال بلقيس كان فيديو كليب أغنية بعنوان "وياك خذني" وهي من ‏كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع وميكس محب الراوي، وإخراج سلطان العبد المحسن.