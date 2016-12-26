بالفيديو والصور: نيللي ومي عز الدين وآيتن عامر ضمن جمهور عمرو دياب

تحوّل حفل عيد الكريسماس للمطرب عمرو دياب لواحد من أكبر التجمعات لنجمات ونجوم الفن المصري، بعدما امتلأت القاعة بفنانات من كل الأجيال بداية من الأسطورة نيللي بظهور نادر جداً ومروراً بالنجمة مي عز الدين والفنانة آيتن عامر وزوجها والنجمات إيمان العاصي وميرهان حسين.

الحفل الذي أثار أزمة بمجرد الإعلان عن شروط حضوره متضمنة منع المحجبات، بدأ كامل العدد رغم ارتفاع ثمن التذاكر لـ15000 جنيه مصري، ولم يخل من الأزمات حيث تسبب احتشاد الجمهور في تشابك بالأيدي، ولكن المعركة لم تقترب من نجوم الفن الذين استمتعوا بغناء "الهضبة" بخصوصية شديدة، وضمت القاعة من المشاهير نيللي، مي عز الدين ،مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ،آيتن عامر وزوجها عز العرب ، السيناريست تامر حبيب ،الإعلامية ريهام سعيد ، هبة عبد الحكيم ،شادي شامل ، بتول عرفه ،إيمان العاصي ،أحمد هارون ،تامر عبد المنعم مدير أعمال أنغام ،مينا عطا وميرهان حسين والمطرب محمود العسيلي والفنانة ياسمين الخطيب.

شاهد إيمان العاصي من كواليس حفل عمرو دياب