رقم قياسي لعدد زيجات النجوم في العام 2016

شهد هذا العام الكثير من الزيجات وحفلات الخطوبة، وحمل مفاجآت من العيار الثقيل بالنسبة للمضربين عن الزواج بالوسط الفني، مع كثرة الزيجات الفنية في 2016 بصورة ملحوظة.

بعد فترة من الشائعات ونفي حقيقة الارتباط تزوجت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم من الفنان المصري حسن الرداد في حفل كبير بحضور فني لافت، وتزوجت الفنانة اللبنانية ورد الخال من الموسيقي اللبناني باسم رزق حيث تم عقد الزواج في قبرص، فيما تم عقد قران الفنان المصري عمرو يوسف على الفنانة السورية كندة علوش، وتزوجت الفنانة المصرية حنان مطاوع من المخرج المسرحي أمير اليماني.

ومن أهم الزيجات الفنية، زواج المطرب السوري سامو زين من الإعلامية المصرية دينا صالح، وعقد قران الفنانة المصرية هبة مجدي على المطرب المصري محمد محسن، فيما احتفل الفنان والمخرج الكويتي عبدالله التركماني بعقد قرانه على الإعلامية والمذيعة اليمنية حبيبة العبدالله، وتمت خطبة الفنانة المصرية إيمان العاصي للفنان المصري طارق صبري، وعقد قران الفنانة المغربية سحر الصديقي على الممثل والمخرج المغربي منصف مالزي، وكذلك عقد قران المطربة المصرية كارمن سليمان على الملحن المصري مصطفى جاد، وزفاف الفنانة المغربية صفاء حبيركو على مدير أعمالها مهدي شوكراد.

فيما ارتبط عدد من الفنانين بشريك من خارج الوسط، فقد دخل عش الزوجية المطرب السعودي إبراهيم الحكمي بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني حيث احتفل بزواجه في إحدى القاعات بمدينة جدة، وتمت خطبة وعقد قران الفنانة الإماراتية بلقيس على السعودي سلطان عبداللطيف في حفل أقيم بدبي، واحتفل الفنان المصري محمد أسامة «أوس أوس» بزفافه على فتاة من خارج الوسط، كما تمت خطبة الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي على رجل الأعمال اللبناني رامي عقل، وتزوجت الفنانة المصرية رشا مهدي من رجل الأعمال المصري محمد ياسين.

وهناك عدد من النجوم احتفلوا بزفاف أبنائهم هذا العام، حيث احتفل المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله بزواج ابنه الأكبر عبدالله في إحدى القاعات بجدة، كما احتفل المنتج المصري أحمد السبكي بزفاف نجله المخرج كريم السبكي على شهد ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، واحتفى الفنان المصري أحمد صيام بزواج ابنته بسنت على يوسف سعادة وسط حضور فني لافت، فيما عاد الفنان المصري محمد حماقي لزوجته المصرية نهلة الحاجري بعد انفصال دام عامين كاملين. كما تزوجت الفنانة داليا البحيري من المهندس حسن سامي.