مصرع رضيعة تناولت أدوية جدتها بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

لقيت رضيعه تبلغ من العمر 9 أشهر مصرعها نتيجة اصابتها بتسمم لتناولها أدوية جدتها بمدينة نصر ، وتولى المستشار أحمد بدران وكيل أول نيابة مدينة نصر التحقيق.

وكان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى إخطاراً من المستشفى بوصول رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر جثة هامدة عقب اصابتها بتسمم نتيجة تناولها أقراص طبية "برشام" ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الطفلة تركتها والدتها مع جدتها المسنة حيث كانت تحبو الرضيعة وبجوارها أدوية جدتها فتناولتها حتى أصيبت بستمم وحاولت أسرتها إسعافها الا انها فارقت الحياة.

وأمر المستشار أحمد بدران وكيل أول النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء اسرة الطفلة لسماع أقوالهم.