تجديد حبس رئيس شركة التنمية الزراعية المتهم بالرشوة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين، تجديد حبس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي؛ لتقاضيه رشوة 214 ألف جنيه، واثنين آخرين، 15 يوما، على ذمة التحقيق واعترف المتهم الثاني بتقديمه رشوة للمتهم الأول، كما اعترف المتهم الثالث بأنه الوسيط بين الأول والثاني، واقتصر دوره على الوساطة فقط، دون التربح من الوظيفة، وأظهر تفريغ عدد من الفيديوهات صحة الواقعة.

كانت البداية بورود معلومات لرجال هيئة الرقابة الإدارية بقيام رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باستغلال منصبه ونفوذه، واتفق مع صاحب شركة قطاع خاص، باستقطاع نسبة من المستخلصات، مقابل إسناد أعمال توريد للشركة، أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودلت التحريات أن المتهم تعرف على مقدم الرشوة صاحب الشركة الخاصة، عن طريق موظف في المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة، داخل منزله بالقاهرة، وبحوزته 214 ألف جنيه، إحدى دفعات مبلغ مليون جنيه متفق عليه، والذي حصل منه على 800 ألف جنيه في أوقات سابقة.