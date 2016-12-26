وزير التموين : إجرءات جديدة للتعامل مع شكاوى المواطنين لضبط السوق

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تنفيذ إجراءات جديدة للتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يضمن سرعة حل الشكاوى والرد عليها.

وأكد اللواء مصيلحى فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، خلال الجولة التى قام بها الوزير فى مركز معلومات الوزارة والقطاعات الرقابية - أن الإجراءات تتضمن تفعيل الموقع الإلكترونى ومركز معلومات الوزارة بما يضمن الاستجابة السريعة لكافة الشكاوى والتواصل مع كافة الجهات والمصالح فورا لحلها فى مدد زمنية قليلة، وإبلاغ المواطن بنتيجة الشكوى.

وأضاف اللواء مصيلحى أن الإجراءات تتضمن أيضا ربط مركز المعلومات بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والقطاعات التابعة وهيئة السلع التموينية وشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة بالمحافظات من خلال مجموعات عمل تم تدريبها حتى يمكن الإبلاغ فورا للجهة إليكترونيا بالشكوى الواردة من المواطن عن طريق مركز معلومات الوزارة على الخط الساخن رقم 19280، والذى يتم ربطه مع مركز معلومات مجلس الوزراء وبوابة الشكاوى الحكومية، حيث يتم استقبال الشكوى وإرسالها إليكترونيا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم ويتم إبلاغ المواطن بالإجراءات التى تم اتخاذها.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية وإبلاغها بأى شكاوى خاصة بالسلع والأسعار حتى يمكن اتخاذ اللازم فورا لضبط الأسواق ومواجهة المتلاعبين والمستغلين ومحتكرى السلع وخروج حملات فورا لحل الشكوى.

وتابع مصيلحى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تفعيل خدمات البطاقات التموينية وتلقى الشكاوى الخاصة بها إلكترونيا حتى يمكن سرعة الحل والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى وشركات البطاقات لسرعة حل الشكاوى وإزالة المعوقات .

وطالب الوزير بضرورة التعامل مع شكاوى المواطنين التى يتم تقديمها يدويا إلى مركز خدمة المواطنين والعمل على حلها حتى يمكن تشجيع المواطنين على التعامل بإيجابية فى الرقابة على الأسواق ومساعدة الأجهزة الرقابية فى إعادة الاستقرار والانضباط إلى الأسواق.