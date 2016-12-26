البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه.. والمؤشر الرئيسى يتراجع بنسبة 0.56%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بضغوط بيعة من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى للبورصة نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597,509 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 12276 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 459 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة.