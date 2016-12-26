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أسعار الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 26/12/2016 في الأسواق المصرية

26 ديسمبر shaimaa أسعار 0 53,861
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عيون

شيماء مصطفى

بعد أن رفع حديد عز السعر في الأسبوع الماضي لحقته عدد من الشركات ورفعت الأسعار ليصبح السعر للطن الواحد متراوحا بين 10200 و 10450 جنيه، في حين بقيت باقي الشركات على ذات الأسعار السابقة دون أي تغيير، ويعزو هؤلاء سبب هذا الارتفاع في الأسعار، إلى ارتفاع أسعار الحديد عالميا من جهة، وارتفاع سعر الدولار من جهة أخرى،

متوسط أسعار الحديد اليوم


الشركة البائعة  سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
حديد عز  10450
حديد الدخيلة  10450
حديد بشاي  10430
حديد العتال  10300
حديد عطية  10300
حديد سرحان  10200
حديد الكومي  10200
حديد المصريين  9750
حديد المعادي  10200
حديد العشري  10200
حديد الجيوشي  9650
حديد اكتوبر  9600
حديد الجارحي  9600
حديد الوطنية  9550
حديد اركو  9550
حديد قوطة  9650


متوسط أسعار الاسمنت اليوم

انخفضت أسعار الاسمنت في الأيام الماضية لدى بعض الشركات ما يقارب 10 إلى 15 جنيه وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:
الشركة البائعة  سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح  728
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر  713
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير  718
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك  730
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس  720
اسمنت النهضة منتج الصخرة  738
اسمنت وادى النيل منتج المصرى  730
لافارج للاسمنت منتج المخصوص  795
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان  720
اسمنت العريش منتج العسكرى  725
اسمنت سيناء منتج سيناء  723
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر  735
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران           730
السويس للاسمنت منتج السويس  735
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة  735
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو  698
اسمنت حلوان منتج حلوان  735
اسمنت شورى منتج شورى  718
مصر بنى سويف  770
السويدى  723
جنوب الوادى  723
بنى سويف منتج تايتان  748
مصر للاسمنت قنا منتج المسلة  720

يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الاسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.

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