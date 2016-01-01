قرار هام من “البنك المركزي المصري” بإنشاء صندوق عاجل للتطوير السياحي.. و “طارق عامر” يكشف عن التفاصيل والشروط

شيماء مصطفى

أعلن المهندس “طارق عامر”، محافظ البنك المركزي، عن مفاجأة جديدة للمرة الأولى في تاريخ مصر، وذلك بإنشاء صندوق عاجل لتطوير الفنادق والقرى السياحية والمراكب النيلية العائمة على مستوي الجمهورية، بقيمة 5 مليارات جنيه، حتي يتسنى لأصحاب الفنادق والقري السياحية تجديد وصيانة فنادقهم خلال هذه الفترة، تزامناً مع حالة الركود السياحي التي تشهده القطاع.

هذا وقد أوضح “عامر”، عن شرطي الصندوق، وهما:

* جدية المستثمرين.

* أن يمتلك من المنشأة 30 % علي الأقل.

وطالب “عامر”، خلال اللقاء الذي عقده، بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث مشاكل المستثمرين في القطاع السياحي بجنوب سيناء، من مستثمري جنوب سيناء، أن تتم جميع تجديدات الفنادق باستخدام خامات صناعية مصرية تفاديًا لعدم التعامل بالدولار، خاصة بعد تعويم الجنيه، بالإضافة إلى الابتعاد عن المصروفات الجمركية.

ووعد محافظ البنك المركزي، بدراسة حالات المستثمرين المتعثرين كل حالة علي حدة كما وافق عامر علي تأجيل فوائد البنوك حتى 2018 وعدم إضافة أي مستثمر متعثر في التصنيف الائتماني، لافتاً بأن تحرير سعر صرف الجنيه ساهم في تقليل استيراد المنتجات من الخارج.