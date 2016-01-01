القبض على عصابة فوق السحاب بطائرة مصر للطيران

شيماء مصطفى

ذكر موقع روسيا اليوم حادثا لا يتكرر كثيرا على خطوط الطيران وكان الأبطال هذه المرة هم طاقم الضيافة والأمن الجوي لإحدى الطائرات التي تتبع شركة مصر للطيران والتي كانت قادمة لمطار القاهرة من العاصمة الغانية أكرا وتحمل الرقم 882.



بداية الحادثة

حيث ذكر الموقع أن الحادثة بدأت بعد إقلاع الطائرة بالفعل حينما إكتشف مشرف طاقم الضيافة بالطائرة الكابتن إبراهيم عبد الفتاح إختفاء إحدى حقائبه التي كانت في الأدراج العلوية للطائرة وكانت تحتوي حقيبته على مبلغ عشرون ألف دولار وهي وديعة من شركة مصرية تقوم بنشاطها في غانا وكان سيقوم بتوصيلها للقاهرة.

قام الكابتن في حرفية شديدة بإبلاغ طاقم الضيافة بدون أن يشعر أحد من الركاب حتى يتمكنوا من مراقبة الوضع والعثور على المشتبهين حتى شكوا في وفد صيني على الطائرة يتكون من عدة أشخاص وتبدو تصرفاتهم مريبة على حد قول الموقع ، فتمكنوا من إستعادة المبلغ وتم التبليغ عنهم فورا لسلطات المطار حتى يتمكنوا من ضبطهم فور نزول الطائرة وهو ما حدث بالفعل ولم يشرح الموقع الطريقة التي تمكنوا بها من القبض عليهم أو إستعادة المال.