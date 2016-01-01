وزير خارجية أثيوبيا يكشف السبب الحقيقي لزيارة مستشار العاهل السعودي إلى أديس بابا

زيارة أحدثت ضجة كبيرة في الشارع المصري، هذه الزيارة التي قام بها الوفد السعودي منذ أيام قليلة برئاسة مستشار العاهل السعودي الدكتور (أحمد الخطيب) إلى العاصمة الأثيوبية أديس بابا، هذه الزيارة التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، وذلك بسبب الخلاف الكائن حاليا بين مصر والسعودية، واعتبار الكثير من المصريين هذه الزيارة نكاية في النظام المصري الحالي. السبب الحقيقي لزيارة الوفد السعودي لأديس بابا

هذا وقد كشف اليوم الاثنين وزير الخارجية الأثيوبي (ورقني جبيوه) في حوار له مع جريدة الشرق الأوسط الأسباب الحقيقية لزيارة الوفد السعودي إلى أديس بابا، حيث أكد وزير الخارجية أن هذه الزيارة جاءت ردا على زيارة قام بها رئيس وزراء أثيوبيا إلى المملكة العربية السعودية، وأثناء هذه الزيارة وعد العاهل السعودي الملك (سلمان) رئيس وزراء أثيربيا بإرسال وفد سعودي إلى العاصمة الأثيوبية للإطلاع على أوضاع وفرص الاستثمار هناك.

هذا وقد أكد وزير الخارجية الأثيوبي أن بلاده تتطلع إلى إقامة علاقات قوية مع معظم دول العالم وعلى رأسهم دول الخليج خاصة (السعودية وقطر)، وعن علاقة بلاده بالسعودية قال (تعد المملكة العربية السعودية واحدًا من المستثمرين الرئيسيين في بلادنا، لا سيما القطاع الخاص، وعلاقتنا بها ليست جديدة، فهي ممتدة منذ الهجرة النبوية، وهناك عدد من المستثمرين السعوديين الذين يقيمون في إثيوبيا، وتزيد استثماراتهم عن مليار دولار).