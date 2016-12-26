"الإسكان": تشغيل أول خط مياه بالعاصمة الإدارية الجديدة 1 يناير المقبل

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، المشرف على تطوير المدن الجديدة، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وصول المياه لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رسمى 1 يناير المقبل.

وأضاف "عمارة" فى تصريح خاص لـ"اليوم الساابع" أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط المياه الرئيسى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى سيغذى الحى السكنى، والحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، موضحا أن الخط يربط محطة مياه العاشر من رمضان بالمشروع عبر خط تصل طاقته الإنتاجية لـ100 ألف متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن تكلفة الخط بلغت 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أول محطة كهرباء بمشروع العاصمة الإدارية بطاقة إنتاجية تصل لـ20 ميجا وات، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المحطة ستغذى أجزاء من الحى السكنى بشكل مؤقت لحين تنفيذ أكبر محطة كهرباء بالمشروع القومى.

وكشف عن إنشاء خطوط مياه جديدة تربط المشروع بمحطة مياه القاهرة الجديدة، لتبدأ ضخ المياه فور تشغيلها، وكذلك خط مياه آخر من خليج السويس، مشيرا إلى أن الهيئة تدرس حاليا إقامة محطات تحلية مياه على خليج السويس لمد العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه اللازمة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتنوع مصادر المياه داخل المشروع حتى لا تكون هناك أزمة .