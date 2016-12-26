الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة ليلا.. والصغرى 9 بالقاهرة

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، غدا الثلاثاء، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة على القاهرة وشمال ووسط سيناء وخفيفة على شمال الصعيد.

ويسود طقس شتوى بارد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فى البحر المتوسط ما بين ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف، أما البحر الأحمر فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع الموجة فيه ما بين المترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية فى البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 9 15

الإسكندرية 10 16

مطروح 9 14

بورسعيد 11 16

دمياط 11 15

بلطيم 12 15

الإسماعيلية 8 16

السويس 7 16

العريش 7 15

نخل 2 13

طابا 4 14

الطور 11 18

مرسى علم 13 20

الغردقة 13 20

شرم الشيخ 13 21

رفح 7 15

كاترين صفر 8

سيوة 5 18

المنيا 5 17

الفيوم 6 16

رأس سدر 9 17

أبوسمبل 9 20

وسط الدلتا 9 17

أسيوط 5 16

سوهاج 6 17

الأقصر 7 19

أسوان 8 20

شلاتين 13 23

حلايب 17 21

الوادى الجديد 8 19

قنا 8 18

نويبع 11 18

السلوم 8 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 33

المدينة 16 29

الرياض 12 25

المنامة 18 23

أبوظبى 18 28

الدوحة 19 26

الكويت 12 20

دمشق 4 11

بيروت 11 17

عمان 3 10

القدس 5 10

غزة 10 18

بغداد 6 17

مسقط 19 27

صنعاء 4 26

الخرطوم 19 35

طرابلس 12 18

تونس 10 18

الجزائر 8 15

الرباط 7 19

نواكشوط 19 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -3 4

اسطنبول 3 7

اسلام اباد 4 22

نيودلهى 7 22

جاكرتا 25 32

بكين -8 1

كوالامبور 23 30

طوكيو 8 11

أثينا 5 14

روما 3 16

باريس 1 12

مدريد 2 14

برلين 5 11

لندن 1 9

مونتريال 2- صفر

موسكو -1 صفر

نيويورك 7 8

واشنطن 4 6