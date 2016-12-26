مباراة القمة.. جنش يعود لقائمة الزمالك أمام الأهلي

كتب أحمد توفيق

اقترب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، من التواجد فى قائمة فريقه لأول مرة بعد انتهاء أزمته الأخيرة وذلك فى مباراة القمة أمام النادى الأهلى المقرر لها الخميس المقبل فى الأسبوع الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وغاب جنش عن قائمة الزمالك طوال الفترة الماضية وكان ظهوره الأخير فى قائمة مباراة وادى دجلة ضمن الأسبوع الـ12 للدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 وغادر جنش المعسكر قبل المباراة بـ24 ساعة اعتراضا على عدم المشاركة أساسيا قبل انتهاء الأزمة بشكل نهائى وتجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات.

ويعلن الجهاز الفنى للزمالك عن قائمة مباراة القمة عقب مران غدا الثلاثاء، للدخول فى معسكر مغلق ومن المقرر أن يتواجد جنش بالقائمة لكنه سيكون على مقاعد البدلاء خلال المباريات لمشاركة أحمد الشناوى فى التشكيلة الأساسية وتوليه حراسة العرين الأبيض.