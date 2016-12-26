مراهق يسرق صندوق التبرعات في مسجد بالشارقة

لم يراع لص مراهق حرمة مسجد، ليقوم بالاستيلاء على المبالغ المالية الموجودة في صندوق للتبرعات قام بفتحه مستخدما قضيب حديدي كان يخفيه في بنطاله.

وأظهر مقطع مصور التقطه حارس المسجد بعد أن ارتاب من سلوك وشكل الفتى اللص وهو مكشوف الوجه ويبدو في السادسة عشر من العمر، دخل إلى المسجد ظهرا واقترب من صندوق التبرعات الذي يعود لأحد الجمعيات الخيرية، وأخرج قضيب حديدي أخفاه في ملابسه وفتح الصندوق ليسرق منه 250 درهم قبل أن يغادر المكان، دون أن يعلم أن هناك من يصوره داخل المسجد.

ومثل الفتى وهو عربي الجنسية امام محكمة جنايات الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي اليوم حيث وجهت له تهمة السرقة خفية مع آخرين من مسجد عمر بن الخطاب في منطقة النباعة، ووثق الواقعة حارس المسجد الذي راوده الشك من شكل الفتى فوضع الهاتف بوضعية التسجيل لكن المتهم الذي حضر برفقة والده أنكر التهمة جملة وتفصيلا وذكر أن ما ورد في التسجيل الهاتفي غير صحيح وعليه تم تأجيل القضية.