إصابة 28 شخصاً في حادثين مروريين بدبي

أدى وقوع حادثي تصادم صباحاً اليوم في إمارة دبي، إلى إصابة 28 شخصاً بإصابات متفاوتة، حيث أصيب 26 شخصاً في الحادث الأول الذي وقع على شارع الإمارات، فيما أصيب شخصين في الحادث الثاني الذي وقع شارع الاتحاد.

وتفصيلاً حول الحادث الأول، أصيب 26 شخصا في حادث اصطدام بين 4 مركبات على شارع الإمارات بعد جسر نادي دبي بالاتجاه إلى أبوظبي، 3 منهم إصابتهم بليغة و7 إصابتهم متوسطة والبقية بسيطة.

وأوضح العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنه الحادث وقع عند الساعة (6:40) صباحا على شارع الإمارات إثر تسبّب مركبة من نوع ميتسوبيشي لانسر صالون بوقوع الحادث الذي انتهى إلى اصطدام أربع مركبات ببعضها البعض.

وتفصيلا قال العميد سيف المزروعي، إن مركبة من نوع ميتسوبيشي كانت في أقصى يسار الطريق عمدت إلى التجاوز لأقصى اليمين ببطء بهدف الوصول إلى كتف الطريق، لتصطدم أثناء التجاوز بمركبة من نوع ميني باص، الأمر الذي أدى إلى وقوع حادث اصطدام تتابعي، حيث وقع اصطدام بمركبة أخرى من نوع ميني باص كانت في المقدمة ما أدى لتدهور أحدهما، وتفاجأ سائق مركبة أخرى بالحادث ما أدى إلى الاصطدام بهما، الأمر الذي أسفر عن إصابة (26) شخصاً (3) منهم أصيبوا بإصابات بليغة نتيجة انحشارهم في المركبات وتم نقلهم بواسطة النجدة الجوية إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج.

وأشار العميد سيف المزروعي، إلى أن الحوادث التي تقع بين المركبات التي من نوع ميني باص غالباً ما تخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، داعياً سائقي هذا النوع من المركبات إلى توخي الحيطة والحذر والتركيز الشديد وتوقع أخطاء الآخرين.

وقد انتقل إلى موقع الحادث العميد سعيد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية بدبي، والعميد محمد ناصر نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ لشؤون الإنقاذ، والمقدم عمر عاشور رئيس قسم السجلات المرورية، والضابط المناوب وضباط الإنقاذ، ولجنة السير والمرور والأدلة الجنائية والبلدية، والإسعاف الموحد.

أما الحادث الثاني فقد وقع عند الساعة (5:50) على شارع الاتحاد بالاتجاه من تقاطع القيادة العامة لشرطة دبي إلى تقاطع الملا بلازا حيث انحرفت مركبة من نوع (بيك أب) عن مسارها الصحيح واصطدمت بالرصيف الأمر الذي أدى إلى اندفاعها واصطدامها بعمود الإنارة. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات بليغة تم نقلهما إلى المستشفى بواسطة الإسعاف لتلقي العلاج.

ووجه مدير الإدارة العامة للمرور الإخوة مستخدمي الطريق إلى ضرورة المحافظة على أرواحهم وأرواح الآخرين من خلال إتباع القوانين والأنظمة والإرشادات المرورية والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق.