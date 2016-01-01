الخارجية: باريس وجهت الدعوة لمصر للمشاركة في قمة إفريقيا/فرنسا

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري استقبل صباح اليوم الاثنين، وزير الدولة الفرنسي للفرانكفونية والتنمية جان ماري لو جوين، وأكدا على خصوصية العلاقات بين مصر وفرنسا وأهمية تعميقها في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب الذي يمثل خطرا داهما يواجه الجميع.

وتناول شكري، على نحو مستفيض الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب بمقاربة شاملة تستهدف محاصرة التنظيمات الإرهابية من حيث التمويل والتسليح، وكذلك محاربة الفكر المتطرف، مشيرا إلي دور المؤسسات الدينية المصرية في هذا الصدد بما هو معروف عنها من التمسك بمنهج الوسطية والاعتدال. ومن جانبه ثمّن الوزير الفرنسي الرؤية المصرية والمساعي الدؤوبة التي يتم بذلها لمكافحة هذه الظاهرة البغيضة.

واستمع الوزير الفرنسي إلي شرح من وزير الخارجية للمواقف المصرية تجاه مختلف الأزمات الإقليمية الهامة، لاسيما الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، فضلا عن جهود استئناف عملية السلام، معربا عن تقديره للدعم المصري للمبادرة الفرنسية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أكد الوزير الفرنسي علي أهمية الدور المصري فيما يتعلق بقضايا المنطقة، مشيدا بالمواقف المصرية المعتدلة والتي تتفق مع الرؤية الأوروبية، وقد وجه الدعوة لمصر للمشاركة فى قمة فرنسا أفريقيا التي تعقد في ١٤ يناير القادم في مالي.