بسبب تغيبها.. محكمة الأسرة تشطب دعوى خلع «روبي» ضد زوجها

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم اﻻثنين، شطب دعوى الخلع المقامة من “رانيا حسين محمد” الشهيرة بـ”روبى” ضد زوجها المخرج سامح عبد العزيز بعد تغيب الطرفين ووكيلهما عن حضور جلسة اليوم.

كانت الفنانة “روبى” قد أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 3136 لسنة 2015، وطالبت فيها بتطليقها من زوجها المخرج سامح عبد العزيز طلقة بائنة للخلع.

وقالت روبى فى دعواها إنها تزوجت من عبد العزيز بموجب عقد شرعى فى سبتمبر 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الطفلة “طيبة” ونشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة بحسب دعواها، وأضافت فى دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لكن دون جدوى مما دفعها ﻹقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.