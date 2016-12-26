العثور على مقبرة جماعية بشرق حلب تضم جثث تحمل آثار تعذيب

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور على مقبرة جماعية بشرق حلب فيها جثث تحمل آثار تعذيب، بحسب روسيا اليوم.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان كشف أن عشرات العناصر من الجيش السورى قتلوا من جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة داخل منازل ومقرات عدة شرقى حلب.

وقال المرصد أن "58 عنصراً من المسلحين الموالين للنظام قتلوا خلال 5 تفجيرات على الأقل، هزت حيى السكرى والأنصارى خلال الـ24 ساعة الفائتة"، وهى مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة.

وأشار المرصد إلى أنه حصل على معلومات تفيد بـ"أن ما لا يقل عن 58 عنصراً من المسلحين الموالين للنظام قتلوا خلال 5 تفجيرات على الأقل، هزت حيى السكرى والأنصارى" فى اليومين الماضيين.