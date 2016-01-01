تأجيل دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة لـ 19 فبراير

قررت محكمة أسرة مدينة نصر تأجيل نظر الدعوى المقامة من رضا الكرداوي مطلقة النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة والتى تطالب فيها بزيادة نفقة نجلها يوسف، إلى جلسة 19 فبراير المقبل للاطلاع.

وحضرت رضا الكرداوي الجلسة، وطلبت من المحكمة حجز الدعوى للحكم،فيما تغيب توفيق عكاشة عن الحضور وطلب دفاعه من المحكمة استدعاء شهود موكله واستجوابهم من جديد بعد إقرار أحدهم امتلاكه 5500 فدان فى التحقيقات التى أجرتها نيابة أسرة مدينة للوقوف على حجم دخله الحقيقى بعد إدعائه الفقر وتأكيده على عدم وجود أى مصدر دخل له بعد إغلاق قناة الفراعين ومنعه من الظهور على أى قناة فضائية أخرى مؤكدا للمحكمة أن موكله ﻻ يمتلك تلك اﻻراضى.

يذكر أن مطلقة البرلماني السابق توفيق عكاشة قد أقامت ضده ما يقرب من 19 دعوى حبس لامتناعه عن سداد متجمد نفقة نجله يوسف منهم ماتم الفصل فيه والآخر لا يزال منظورا أمام القضاء ويترافع فى تلك القضايا بنفسه.