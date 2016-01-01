«السادات» يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

أرسل الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، برقية تهنئة إلى الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال السادات، خلال البرقية، “إنه وكل قيادات وأعضاء حزب السادات الديمقراطي، يهنئون البابا وجميع أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، كما يتمنى ازدياد أواصر الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، عنصري هذا الوطن، حتى تعبر سفينة الوطن إلى بر الأمان”.

ووجه السادات الشكر للبابا تواضروس وحكماء الكنيسة المصرية على مواقفهم الوطنية السامية التي تتجسد مع كل حادث أليم أو أزمة تحل بمصر، مشيدا بالدور التاريخي للكنيسة المصرية في حمل لواء الوطن والحفاظ على استقراره ضد مروجي الفتن الطائفية والساعين لبث الفرقة بين عنصري الأمة.

> وأكد رئيس حزب “السادات الديمقراطي” أن مصر ستبقى إلى الأبد في أمن واستقرار مادام نسيجها الوطني مسلميه ومسيحييه يدا واحدة ضد الفتن والإرهاب والتطرف والدخلاء.