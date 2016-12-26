أنجح عمليات تجميل النجمات لعام 2016

تنوعت تقنيات وعمليات التجميل ولم تعد خاصّة بتغيير الشكل فحسب، وإنّما لتصحيح بعض التشوّهات أو استعادة شباب البشرة. وتعتبر النجمات من أكثر المشجّعات في هذا المجال، إذ تظهر تغيّراتهن في الصور القديمة والجديدة المنشورة على انستقرام. وبالرغم من تشوّهات بعض النجمات بسبب عمليات التجميل، والتي سبق لنا أن ذكرناها في موضوعات عديدة، فإنّه من غير الممكن أن ننكر أن لعمليات التجميل تأثيراً إيجابياً جداً في البعض الآخر من النجمات.

قد يعجبك: فوائد الزنجبيل واليانسون للتخلص من تجاعيد العينينإليك مثلاً هيفاء وهبي! فبالرغم من الاتهامات الكثيرة الموجّهة إليها بإجراء عمليات تجميل وحقن بوتوكس يبقى جمال وجهها من دون مثيل. كذلك هي حال النجمة نوال الزغبي التي كانت قبل عمليات التجميل جميلة إلا أنّ التجميل حفظ لها قدراً كبيراً من شبابها لوقت أطول بعيداً عن أثار التقدّم في السنّ. أمّا بالنسبة إلى دنيا بطمة فصورها تؤكد أنّها خضعت للكثير من عمليات التجميل فأصبحت أجمل ممّا كانت عليه، في حين نرى أن نجوى كرم تحاول اعتماد نظام حياة صحي للحفاظ على صحة وشباب جسمها وبشرتها مع القليل من العمليات التي حافظت على شبابها. تبقى قوة عمليات التجميل الناجحة ظاهرة لدى كلّ من سميرة سعيد ولطيفة إذ لم تحافظ هاتان النجمتان على شبابهما فحسب بل أصبحتا أصغر بكثير.