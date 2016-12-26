أهمية الأندرتون في اختيار مكياجك مع ملابسك

تعرف الكثيرات طريقة وضع المكياج الصباحي أو مكياج السهرة، ويغفلن عن نقطة مهمّة جداً، ألا وهي كيفية اختيار الألوان المناسبة للأندرتون الخاص بها .. فهناك "التون" tone وهو درجة لون البشرة من حيث درجة لونها الفاتح، لأن هناك البشرة ذات الدرجة المتوسطة والأخرى السمراء.. و هناك ما يُسمّى بالأندرتون undertone .. الذي ينقسم لقسمين أساسيين هما الدافئ و البارد.. صاحبات الأندرتون الدافئ عادة ما يكتسبن اللون البرونزي بسهولة، و تميل بشرتهن للّون الأصفر أو البرتقالي، إذا كانت سمراء (الكثيرات من الجنسيات الآسيوية والعربية يندرجن تحت هذه الفئة) .. أمّا أصحاب البشرة الباردة فنجد أن بشرتهن تميل للّون الورديّ أو الأزرق (أغلبية شرق أوروبا واسكندنافيا على سبيل المثال).. تكمن أهمية الأندرتون في أن استخدام الألوان ذات الأندرتون الخاطئ سواء بالمكياج أو الملابس ستظهرك بشكل باهت أو غير صحيّ، و ستظهر عيوب البشرة أكثر مثل الهالات السوداء.

تطلعنا خبيرة المكياج ومستشارة المظهر أسماء لوتاه على أسهل طريقة يُمكن لأيّ فتاة اتّباعها في البيت لتحديد أندرتون بشرتها، وهو أن تقوم بفحص لون بشرتها تحت إضاءة الشمس أمام المرآة، و وضع ورقة بيضاء إلى جانب وجهها كي تقوم بمقارنة لون بشرتها بالورقة؛ فإذا تبيّنت أن بشرتها تميل للّون الأصفر فهي ذات أندرتون دافئ، وإذا مالت للّون الوردي فالأغلب أنها تندرج تحت الأندرتون البارد ..

أندرتون دافئ

- إذا كنت من صاحبات الأندرتون الدافئ فتجنبي ألوان أحمر الشفاه الوردية، و استخدمي أحمر الشفاه ذا اللون الخوخي .. فذلك سيظهرك بمظهر صحي ونضر أكثر.

- بالنسبة إلى الملابس والاكسسوار.. فإنّ الاختيار الأفضل من المجوهرات هو الذهب الأصفر فيما يُناسب اللون العاجي الملابس، لأنه سيظهرك بمظهر صحي أكثر. لكن ابتعدي عن اللون الأبيض.

- بالنسبة لكريم الأساس أو "الفاونديشن" للأندرتون الدافئ ستجدين رموزاً أو كلمات مثل W – Y –Golden beige – yellow beige – warm – tan- warm tan – honey – amber

أندرتون بارد

- بالنسبة لكريم الأساس الخاص بالمكياج أو "الفاونديشن"؛ وفي المرة المقبلة، عندما تذهبين للتسوق، يجب أن تأخذي في الاعتبار درجة اللون والأندرتون الخاص بكريم الأساس .. على سبيل المثال: أغلب الماركات ترمز إلى الأندرتون البارد بحرف C أو R

أو كلمات مثل rose – cool – red – pinky beige- rose beige – cool beige .

مثلاً: ستجدين أنّ الفاونديشن ذا الأندرتون البارد رقمه c20، إذ إن c يرمز إلى الأندرتون البارد، و رقم 20 هو درجة اللون ( إن 20 أفتح من 30 و هكذا).