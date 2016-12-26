تحرير 1167 محضر إشغال وإزالة بمدينة أسيوط خلال أسبوع

أسيوط - ضحا صالح

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن المحافظة مستمرة في حملات إزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق التي تعوق المواطنين وسائقي السيارات في السير وتتسبب في اختناقات مرورية ومخلفات من القمامة بالشوارع.

وأوضح العميد أيمن محمد على رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط أن حملات اليوم الواحد للإشغالات تستهدف عدة مناطق بحى شرق وحي غرب مدينة أسيوط بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وأسفرت عن تحرير 1167 محضر إشغال وإزالة إدارية خلال أسبوع.

وأوضح رئيس قسم شرطة المرافق أن الحملات إستهدفت شوارع ومناطق (النميس،الجمهورية، الخزان ،مدخل الوليدية ،أحمد علوبة ،منطقة الزهراء ،الجلاء ،الكورنيش ،عثمان بن عفان ،خالد بن الوليد، منطقة الحمراء ،نزلة عبداللاه ،رياض،الهلالي،يسري راغب،ميدان شيكوريل، ثابت ،26يوليو ،23يوليو، ميدان المجذوب ، محمد علي مكارم ،الحكمدار،جسر السلطان،حي السادات، المعلمين، الأربعين، محمد فريد ، حبيب باشا شنودة ، منطقة كدواني ، تقسيم البترول ، الثورة ، جسر الصليبة، عزت جلال ،ميدان المحطة).

وأضاف العميد أيمن أن الحملات أسفرت عن تحرير 235محضر ما بين إشغال طريق ومحلات عامة ونظافة عامة وإدارة منشأة بدون ترخيص ، و729 إزالة إدارية وفرش وحواجز إدارية وأسمنتية وتند قماش وخشب وصاج فضلاً عن عدد 203 من المضبوطات ما بين موازين كفة ومناضد ومقاعد وحوامل حديدية وكراسي ورفع عربات كارو وفتارين وحوامل حديدية ومقاعد.