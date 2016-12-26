حبس محام بعد ضبطه بحوزته أقراص مخدره لترويجها بالقرب من مدرسة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس محام أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بحوزته كمية من العقاقير المخدرة بدائرة مركز الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى، يفيد قيام مأمورية من ضباط مكافحة مخدرات الزقازيق برئاسة الرائد محمد غنيمى وبرفقته الرائد أحمد حبشى والرائد أحمد فخرى العزازى، برئاسة العقيد مجدى سلامة رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، بناءً على تحريات سرية وإذن من النيابة العامة، من ضبط "ج أ ع " 27 سنة محام حر ومقيم دائرة مركز منيا القمح وبحوزته 1000 قرص من عقار التراما جاك ومبلغ مالى أثناء تواجده بالقرب من المدرسة الإنجليزية بدائرة مركز الزقازيق، وتم التحفظ على المضبوطات.