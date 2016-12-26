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وصول أول رحلة تحمل أشلاء ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة إلى موسكو

26 ديسمبر اليوم السابع سياسية 0 54

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>كتب أحمد علوى

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن نائب وزير الدفاع الروسى، بافال بوبوف، أكد وصول أول رحلة تحمل أشلاء وجثث ضحايا حادث تحطم الطائرة "توبوليف 154" بالقرب من سوتشى إلى مطار شكلوفسكى فى العاصمة الروسية موسكو.

 

وأوضح بافال فى تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، إنه "وفقا لخطة الإنقاذ الموضوعة، تقرر أن ترسل الجثث إلى موسكو، وقد تم الانتهاء من هذا العمل".

 

وتحطمت الطائرة "توبوليف 154" فى وقت مبكر أمس الأحد، فى البحر الأسود قبالة الساحل الجنوبى الغربى الروسى، حيث كانت تحلق من موسكو إلى محافظة اللاذقية فى سوريا بعد توقفها فى سوتشى للتزود بالوقود، وعلى متنها 93 شخصا منهم عسكريون روس، وصحفيون وأعضاء فرقة إلكسندروف أشهر جوقة موسيقية رسمية بالجيش الروسى.

 

 


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