أهالى شمال سيناء يشتكون انقطاع الكهرباء للشهر الثانى على التوالى

شمال سيناء ـ محمد حسين

اشتكى أهالى 8 تجمعات سكنية بشمال سيناء من انقطاع الكهرباء عن مناطقهم للشهر الثانى على التوالى وعدم استجابة شركة الكهرباء لشكواهم إصلاح أعطال بالشبكات الموصلة إليهم وإطلاق التيار مجددا.

وقال الأهالى فى أحياء ومناطق "الطايرة" برفح، وأحياء تابعة لقرية الجورة فى نطاق الشيخ زويد وهى "الحلوين"، "أبوعودة"، "الأقرع"، "أبو مسافر"، "الغوانمة"، "الركون"، "البالى"، إن التجمعات السكنية تقع فى نطاق مركزى الشيخ زويد ورفح، وتنتشر بها مزارع للزيتون، وتعانى انقطاع التيار الكهرباء عنها نتيجة تعرض الشبكات فى هذه المناطق لأعطال تمثلت فى انقطاع أسلاك شبكات هوائية، وتضرر محولات وتم إبلاغ شركة الكهرباء التى وعدتهم بالحلول أكثر من مرة ولم يتم ذلك .

وطالب سكان هذه المناطق بتدخل وزارة الكهرباء والعمل على سرعة عودة التيار الكهربائى لمناطقهم .

وأكد عدد من اهالى قرى الجورة والظهير والوحشى التابعة لمركز الشيخ زويد حاجة الشبكات لصيانة وإصلاح عاجل، مشيرين إلى أن الكابلات بعضها يلامس الأرض والمحولات الصغيرة بحاجة لاستبدال بأخرى تتحمل الأحمال الكهربائية .

وقال مصدر مسئول فى شركة الكهرباء، إن المناطق محل الشكوى جميعها تقع فى نطاق أماكن تشهد عمليات أمنية ويتم التنسيق لدخولها وإصلاح الخطوط بها مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص، وأكد المصدر أن هذه الشكاوى صحيحة وهناك محاولات لسرعة إصلاحها وتوفير محولات كهربائية جديدة للمناطق التى أضيرت بها المحولات .