اليوم.. بدء إجراء القرعة التكميلية لأراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر

كتب أحمد حسن

أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء إجراء القرعة التكميلية على أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر باستاد المقاولين العرب.

وأضاف المهندس طارق السباعى، أن القرعة ستستمر على مدار يومين، لافتا إلى أنه سيتم أيضا إجراء القرعة التكميلية على أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة الصالحية الجديدة غدا الثلاثاء عقب الانتهاء من إجراء القرعة على أراضى مدينة بدر.

وأكد أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصيا) بحضور القرعة العلنية، موضحا أن التواجد سيكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحاجزون الذين لن يتمكنوا من الحضور، ستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاصة به، ووضعها فى الصناديق الخاصة بإجراء القرعة، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهرا للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من 8/1/2017 لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد جدية الحجز به، أو يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافا إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.