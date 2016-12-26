سعر الذهب اليوم الاثنين 26/12/2016

سمر العشري
سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2016 فى كل الدول العربية مصر والكويت والسعودية والعراق والمغرب وفلسطين والامارات والجزائر .
سعر الذهب اليوم فى مصر :
ذهب عيار 24 :- 697 جنية مصرى
ذهب عيار 21 :- 685 جنية مصرى
ذهب عيار 18 :- 536 جنية مصرى
جنية الذهب :- 4880 جنية مصرى
سعر الذهب اليوم فى الكويت :
ذهب عيار 24 :- 12.18 دينار كويتى
ذهب عيار 21 :- 10.22 دينار كويتى
ذهب عيار 18 :- 9.05 دينار كويتى
جنيه الذهب :- 89.13 دينار كويتى
سعر كيلو الذهب :- 12820.66 دينار كويتى
ذهب عيار 24 :- 153.22 ريال سعودى
ذهب عيار 21 :- 134.22 ريال سعودى
ذهب عيار 18 :- 113.44 ريال سعودى
جنيه الذهب :- 1125.67 ريال سعودى
سعر كيلو الذهب :- 161636.600 ريال سعودى
سعر الذهب اليوم فى المغرب :
ذهب عيار 24 :- 420.6 درهم مغربى
ذهب عيار 21 :- 365.7 درهم مغربى
ذهب عيار 18 :- 334.99 درهم مغربى
جنيه الذهب :- 3069 درهم مغربى
سعر كيلو الذهب :- 399045.5 درهم مغربى
سعر الذهب اليوم فى العراق :
ذهب عيار 24 :- 508106 دينار عراقى
ذهب عيار 21 :-434107 دينار عراقى
ذهب عيار 18 :- 36435.44 دينار عراقى
جنيه الذهب :- 348408 دينار عراقى
سعر كيلو الذهب :- 49696067.7 دينار كويتى
سعر الذهب فى الامارات :
ذهب عيار 24 :- 180.33 درهم اماراتى
ذهب عيار 21 :- 170.37 درهم اماراتى
ذهب عيار 18 :- 149.57 درهم اماراتى
جنيه الذهب :- 1104.2 درهم اماراتى
سعر كيلو الذهب :- 157743.8 درهم اماراتى
سعر الذهب فى فلسطين :
ذهب عيار 24 :- 173.55 شيكل
ذهب عيار 21 :- 176.70 شيكل
ذهب عيار 18 :- 147.77 شيكل
جنيه الذهب :- 1071711. شيكل
سعر الذهب فى الجزائر :
ذهب عيار 24 :- 4845.35 دينار جزائرى
ذهب عيار 21 :- 4193.31 دينار جزائرى
ذهب عيار 18 :- 3691.26 دينار جزائرى
جنيه الذهب :- 32946.44 دينار جزائرى
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