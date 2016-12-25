أطعمة تيسر لك الحصول على شعر كثيف وقوي

ترتبط صحة الشعر ارتباطاً مباشراً بنوعية الغذاء المتناول، لأنه صاحب التأثير الأساسيّ والمباشر في صحّة الشعر. فالطعام ـ باحتوائه على العناصر الغذائية التي تدعم صحّة الشعر أو بافتقاره إليها ـ بإمكانه تعزيز صحة الشعر أو إفقاده شكله الطبيعي.

اختصاصيّة التغذية ميثاق بن شحبل أخبرتنا بأهمّ الأطعمة التي تدعم صحة الشعر وتمنع مشاكله مثل التكسّر والتلف والقشرة والتقصّف وحتى تساقطه؛ وتلك الأطعمة هي:

أطعمة مهمّة لصحة الشعر:

- اللحوم بأنواعها: البروتين المفيد لتقوية الشعر هو أهمّ عنصر في اللحوم. كذلك تمدّ اللحوم الشعر بالأحماض الأمينية الضرورية لإنبات الشعر.

- الفراولة: هي مصدر مهمّ لفيتامين سي، الذي يُعتبر من العناصر المهمّة للشعر كونه يؤمّن إنتاج التيروزين الذي يحافظ على سلامة بصيلات الشعر.

- السبانخ: يحتوي السبانخ على فيتامين البيوتين المفيد للشعر، والذي يساعد جلد الرأس على إفراز الزيوت التي تغذّي الشعر.

- الجزر: غنيّ بمادة بيتا كاروتين التي يحوّلها الجسم إلى فيتامين أ. إنه من أهمّ الفيتامينات للشعر.

- الحبوب الكاملة: مثل القمح والشوفان والشعير، تتميّز الحبوب الكاملة بغناها بفيتامين بي والحديد والزنك؛ وهذه كلّها عناصر تعمل على تنظيم إفراز المادة الزيتية للمحافظة على رطوبة الشعر.

- الخضراوات الورقية: مثل الخسّ والملوخيّة والجرجير، تتميّز الخضراوات بالمعادن الضرورية لحماية الشعر من التلف والتقصف والجفاف، كما تعمل على منع تساقط الشعر.

- الأسماك: هي مصدر الأحماض الدهنية الأولى والأوميغا 3، وهي عناصر تمنح الشعر النضارة والحيوية واللمعان.

- المكسّرات: غنية بالبروتينات والأحماض الدهنية والسيلينيوم والزنك وفيها فيتامينات تمنح الشعر المرونة واللمعان والحماية من الجفاف.

- البقوليات: مثل العدس والفول والحمّص، تُعتبر البقوليّات من الأطعمة المهمّة للشعر بسبب احتوائها على الحديد والزنك.

- البطاطا الحلوة: مصدر مهمّ للبيتا كاروتين التي تتحوّل في وقت لاحق إلى فيتامين أ ذي القدرة على ترطيب فروة الراس ومنع تساقط الشعر.

- الكبد: غني بعنصر الحديد الضروريّ لمنع تساقط الشعر .

- الأفوكادو: غني بفيتامين إي، ويحتوي على الدهون غير المشبعة الضرورية لنمو الشعر بشكل صحيّ.

- التوت : يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة نمو الشعر و صحة فروة الرأس .

- بذور الكتان: تحتوي بذور الكتان على الأوميغا 3، والبروتين، و فيتامين بي، و فيتامين إي، والحديد، و الزنك؛ وهي من أهمّ العناصر الغذائية لصحة الشعر و علاجه من معظم مشاكله.

- فول الصويا: مصدر مثالي للزيوت الصحية التي تساعد على نمو الشعر و منحه اللمعان و الترطيب.