وكالة روسية: الطائرة الروسية المنكوبة لم ترسل نداء استغاثة

كتب محمد جمال

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية الاثنين أن الطائرة الروسية المنكوبة التى تحطمت فوق البحر الأسود لم ترسل إشارة استغاثة، فى الوقت الذى بدأ محققون من الجيش الروسى بفتح تحقيق جنائى بتحطم الطائرة.

كما نقلت وكالة الإعلام الرسمية عن مصدر أمنى لم تذكره بالاسم قوله أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة تحطمت بسبب عطل فنى أو خطأ الطيار.

وقال مصدر آخر لوكالات أنباء روسية أن احتمال عمل إرهابى استبعد. وكانت الأحوال الجوية جيدة.

وأكدت مصادر رسمية أن الطائرة خضعت لآخر عملية صيانة فى سبتمبر كما خضعت لعملية إصلاحات أخرى كبرى فى ديسمبر 2014. وأضاف أن الطيار كان يتمتع بخبرة كبيرة وأن سجل الطائرة يظهر أنها طارت سبعة آلاف ساعة.

وقال محققون من الجيش الروسى فى بيان إنهم فتحوا تحقيقا جنائيا بشأن تحطم الطائرة.

ولفت مصدر طلب عدم ذكر اسمه لوكالات الأنباء الروسية إلى أن فرق البحث لم تعثر أيضا على أى قوارب نجاة.

وتوجهت ست سفن من الأسطول الروسى فى البحر الأسود لموقع سقوط الطائرة وتمت الاستعانة بأكثر من 100 غطاس فى عمليات البحث فى المنطقة إضافة إلى غواصة صغيرة.