مقتل 7 عناصر من تنظيم داعش غربى نينوى العراقية وإصابة 18 أخرين

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قصفت مدفعية قوات "الحشد الشعبي" العراقية، اليوم الأحد، تجمعا لمسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى بقضاء تلعفر غربى محافظة نينوى شمالى العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة 18 إرهابيا.

وذكر إعلام الحشد أن القصف تسبب فى مقتل سبعة من عناصر التنظيم وإصابة 11 آخرين بجراح غرب قرية "الشريعة" غرب قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

> وقد نفذت طائرات التحالف الدولى 12 غارة على مواقع ومسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها ثلاث غارات فى العراق استهدفت التنظيم فى الحويجة بكركوك والقائم بالأنبار والموصل بنينوى.

وأشارت القيادة المركزية لعمليات التحالف، فى بيان صحفى، إلى أن الطائرات شنت تسع غارات على مواقع داعش فى مدينة الرقة السورية.