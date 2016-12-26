تامر حسني يصارع الوقت للحاق بزفاف مراد يلدريم وإيمان الباني

يبذل النجم تامر حسني جهوداً مضنية للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة من السلطات المصرية للسماح له بالسفر إلى تركيا قبل مساء اليوم، حتى يتمكن من الوفاء بوعده وحضور حفل زفاف الممثل التركي مراد يلدريم على صديقة زوجته المغربية إيمان الباني، علماً بأن بسمة بوسيل زوجة تامر سافرت بالفعل وحضرت ليلة الحناء مساء أمس حيث لا تسري عليها الشروط المشددة المفروضة على المواطنين المصريين.

تامر الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع ايمان الباني عن طريق زوجته بسمة بوسيل سبق، وعد بحضور حفل الزفاف، وذهب للمطار بالفعل لاستقلال الطائرة المتجهة إلى مدينة أسطنبول، وقبل الصعود إلى الطائرة تلقي تعليمات أمنية بمغادرة الدائرة الجمركية حيث لم يحصل سابقاً على الموافقة الأمنية المفروضة على المواطنين المصريين للسفر لبعض الدول ومنها تركيا، وامتثل تامر للتعليمات فوراً، وغادر مطار القاهرة بحثاً عن وسيلة لاستصدار التصريح الأمني اللازم حتى يتمكن من اللحاق بطائرة أخرى.

هل يتمكن تامر حسني من اللحاق بزوجته والمشاركة بحفل زفاف مراد يلدريم وايمان الباني؟ الاجابة تحملها الساعات القلبلة القادمة