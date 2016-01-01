ضاعفوا عقوبة المتعدي على المعلم

تنامت أحداث الاعتداء على المعلمين من قبل البعض من الطلاب أو أولياء أمورهم بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، يأتي ذلك بأشكال عدة، أحياناً بتشويه سياراتهم أو منازلهم، أو تهديدهم بشكل مباشر بإرسال رسائل تتوعدهم بذلك، قد يكون الأمر أكثر علانية بأن يكتب التهديد على أسوار المدرسة؛ مما يتطلب حلولاً جذرية لهذا الأمر حتى لا يتحول إلى ظاهرة تعيق تقدم وعي المجتمع وحضارته.

حارس أمن

في البداية لفت قائد مدرسة جبير بن مطعم الابتدائية بالرياض عوض المالكي أنه تعرض للتهديد المسلح جراء تطبيقه تعليمات وزارة التعليم بمنع دخول أولياء الأمور للفصول الدراسية، وقال: "عند خروجي من المدرسة ذهبت لأخذ ابنتي من مدرستها، وأثناء توجهي إلى منزلي استوقفتني سيارة مظللة بالكامل، ونزل منها ملثمان ومعهم سلاح رشاش، ووجهوه نحوي وحذروني من منع أولياء الأمور من دخول المدرسة، وأن لا أتدخل في أي قضية وشكوى تخصهم"، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات المختصة عن هذه الواقعة.

وأضاف أنّ هذه الحادثة كان لها تأثير نفسي سيئ جدا عليه وعلى ابنته، مشدداً على أهمية التواجد الأمني حول المرافق التعليمية من الساعة الحادية عشرة والنصف وحتى الساعة الثانية عشرة؛ نظراً للمشاكل العديدة التي تشهدها بعض المدارس عند انتهاء الدوام.

تحجيم المعلم

وذكر وكيل ثانوية المعتمد بن عباد بالرياض سعيد العمري أن تهديد الكادر التعليمي له آثاره السلبية على العملية التعليمية بشكل عام، مشدداً على ضرورة الحد من المشكلة ومعالجتها من جذورها، معتبراً أنّ من أهم الأسباب تحجيم وضع المعلم والتعليم من شمولية الحياة إلى خصوصية الأداء، فبدلاً من التربية والتعليم أصبح الميدان للتعليم دون التربية.

وأضاف: "جامعاتنا أخطأت كثيراً في تأسيس أبنائنا في التعامل السليم مع مراحل النمو المختلفة، وأصبح المعلم يستثار بسهولة ما جعل القائم على التعليم يحتاج إلى ضبط الذات والتفكير بشكل إيجابي"، لافتاً إلى أنّ ضعف ثقافة المجتمع بما يقدمه المعلم أدى إلى انتقاص قدره، ولذلك لا يلام الطالب على انتقاص المعلم إذا انتقصه أهله وذووه.

الضرورات الخمس

من جهته أكّد المحاضر في النظام الجنائي د. ماجد الفيصل أنّ النظام الجنائي السعودي المنبثق عن الشريعة الإسلامية حرص كل الحرص على حماية الضرورات الخمس من التعدي عليها وهي تتجسد في حفظ وصيانة: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ، لافتاً إلى أنّ التهديد يشكل فعلاً مجرّماً؛ لأنه وسيلة ومقدمة لانتهاك تلك الضرورات.

وقال إنّ تهديد مسؤولي الدولة أو الموظفين العموميين أو المعلمين بسبب تأديتهم واجباتهم الوظيفية سوف يترتب عليه تجريم آخر يتعلق بالاعتداء على موظفي الدولة متى كان هذا التهديد أو الاعتداء تم أثناء تأديتهم أعمالهم وبسببها، ومن يرتكب جريمة التهديد بقصد جنائي لإجبار غيره على القيام بعمل أو امتناع عن عمل بشكل يخالف أنظمة الدولة سوف يكون معرضاً لعقوبة تصدر من المحكمة الجزائية المختصة بعد التحقيق معه من قبل جهة التحقيق.

وأضاف: "معلوم أنّ تحقق أهلية الجاني دور في تحديد مسؤوليته الجنائية عن فعل التهديد، وبالتالي فإنه متى كان الجاني أقل من سبع سنوات فهو بمثابة عديم الأهلية، ومن لم يبلغ فهو ناقص الأهلية، وقد يتعرض للعقاب كحدث في مؤسسات إصلاحية خاصة بالأحداث، أما من كان بالغاً فإنّ المسؤولية الجنائية تقوم بحقه متى ارتكب مثل هذه الجرائم؛ لتحقق علمه وإدراكه بارتكابه مثل هذه الجرائم العمدية التي لا يتصور بها الخطأ، ولا يعفى من العقاب حال دفعه بجهله بالأنظمة الجزائية فعلمه بها مفترضاً".

ضعف العقوبات

وفيما يتعلق بالتهديد بالقول أو الفعل أكد الباحث في علم الجريمة د. زيد بن عبدالله بن دريس على أنّ التهديد يعتبر سلوكاً انحرافياً يصل إلى درجة الإجرام ومخالف للأنظمة والقوانين، ويتخذ أشكالاً عدة، سواء باللفظ، أو الإيماء، أو حتى الفعل، وذلك من أجل التخويف أو الحصول على هدف ما أو التباهي بالقوة أمام الآخرين، والذي قد يكون في أغلب الأحوال مصاحب للتهديد حمل الأسلحة بنوعيها البيضاء والأسلحة النارية.

وقال إنّ السلوك الانحرافي الإجرامي المصاحب للأسلحة النارية لا ينبع إلا من شخص لا يعير للأجهزة الأمنية والقوانين والأنظمة أي اهتمام، وذلك قد يكون لأسباب كثيرة ومن أهمها عدم فاعلية العقوبات الحالية لحاملي الأسلحة، فمجرد حمل السلاح من دون ترخيص يعتبر جريمة، والتهاون في حمله واستخدامه يدل على أنّ حامله لديه الاستعداد التام باستخدامه ضد الآخرين.

رسالة تهديد وصلت إلى أحد المدرسين من طلابه

زيد بن دريس

ماجد الفيصل

سعيد العمري

عوض المالكي