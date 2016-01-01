مديرة جامعة نورة: المواطن محور اهتمام خادم الحرمين

رفعت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1438/1439هـ 2017 م.

ووصفت في تصريح بهذه المناسبة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم والتي قدرت إيراداتها بمبلغ (890) ثمانمئة وتسعين مليار ريال وإيراداتها المتوقعة بمبلغ (692) ستمئة واثنين وتسعين مليار ريال بأنها ميزانية تؤكد قوة ومتانة اقتصاد المملكة لما تحمله من مشروعات تنموية ستسهم بمشيئة الله في رفاهية المواطن.وأشادت الدكتورة هدى العميل بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين عند إعلان الميزانية العامة، وتأكيده - أيده الله - على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وإلى سعي الدولة من خلال هذه الميزانية وبرامجها إلى رفع كفاءة الإنفاق المالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشروعات والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أن الميزانية العامة للدولة جاءت متوافقة مع التطلعات الكبرى لبرنامج التحول الوطني 2020 والرؤية الوطنية 2030 وأن ما يحظى به قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة يؤكد توجه الدولة الحكيم لمنح الطاقات الوطنية الشابة اهتماما كبيرا لتأهيلهم للبناء والعمل وتسليحهم بالعلم والمعرفة وتحفيزهم على الإبداع والتميز.وأوضحت أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ستسخر كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية التي خصصت لها لتحقيق تطلعات المستقبل وفق رؤيه الوطن الطموحة 2030 وهو ما تعمل عليه الجامعة منذ اعلان الرؤية .

وفي ختام تصريحها؛ سألت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الله تعالى أن يجعل ميزانية هذا العام ميزانية خير وبركة لوطننا المعطاء وأن يحفظ ولاة أمرنا ويسدد خطاهم وأن يعينهم على تحقيق تطلعاتهم في مواصلة البرامج التنموية في شتى المجالات التي تخدم الوطن والمواطن؛ وأن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.