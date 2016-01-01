مسؤولان في «أمانة الرياض»: «الميزانية» جسدت اهتمام الدولة بالمواطنين رغم التحديات

م. محمد الخريف

رفع وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة، المهندس عبدالله بن أحمد العسكر، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام 1438/1439.

وأكد المهندس "العسكر" أن الميزانية الجديدة جسدت حكمة خادم الحرمين الشريفين، وحملت في طياتها الكثير من الخير على الرغم من تدني اسعار البترول، لتؤكد متانة الاقتصاد الوطني وأولويات المشاريع التنموية والخدمية وتجسّد حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى رفاهيتهم من خلال معدلات الإنفاق التي خصصت في جميع المجالات الخدمية والتنموية وخاصة التنمية البشرية بوصف الإنسان هو محور التنمية والتطوير والمستفيد الأول من كل خطط وبرامج التنمية الوطنية، ، لاسيما أنها الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وفي ختام تصريحه سأل العسكر الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد الغالية من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.

من جانبه عبر وكيل الأمين المساعد لشئون البلديات المهندس محمد بن إبراهيم الخريف عن سعادته بما اشتملت ميزانية الدولة من مشروعات تنموية في جميع القطاعات، ستنعكس بإذن الله على الوطن والمواطن بكل خير. مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة للمملكة العربية السعودية لعام 2017؛ شملت تخصيص أكثر من 50 مليار ريال للخدمات البلدية، وهذا مما سوف يعزز من القدرة على إنجاز الكثير من المشروعات البلدية والتنموية في جميع مناطق المملكة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية في العديد من المجالات .

وأكد الخريف أن ميزانية هذا العام تعكس واقعاً مطمئناً للوطن والمواطن ومتانة للاقتصاد والتنمية المستدامة، بما حققته من تقدم في القدرة المالية العامة؛ حيث تبنت الدولة سياسات مالية واعية تحقق رفع كفاءة الإنفاق، وتدعم المشاريع غير النفطية، وتطبق مبادئ الحوكمة، مع التوسع في برامج الخصخصة، بما يتسق مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020.

وسأل الخريف الله سبحانه أن يمد خادم الحرمين الشريفين بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لهذا الوطن الغالي وشعبه الكريم، وأن يمتعه بالصحة والعافية ويمدّ في عمره لطاعته، وأن يشدّ عضده بسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد إنه سميع مجيب.

م. عبدالله العسكر