شرطة الرياض تضبط لصوص مستشفى جازان العام

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على خمسة جناة ثلاثة سعوديين ووافدان يمني وسوداني إثر تورطهم بسرقة أجهزة ومعدات طبية تقدر قيمتها بملايين الريالات من مستشفى جازان العام بتاريخ 20/3/1438هـ.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أن عملية القبض على الجناة تأتي في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق، حيث تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، من الإطاحة بـ5 جناة (3 سعوديين ووافدين يمني وسوداني)، تورطوا في سرقة أجهزة ومعدات طبية تقدر قيمتها بملايين الريالات من مستشفى جازان العام.

وأشار إلى أن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض قد تلقت معلومات من شرطة منطقة جازان تشير إلى سرقة أجهزة ومعدات طبية من البرج الطبي التابع لمستشفى جازان العام، وقيام أحد الجناة (سوداني الجنسية) بتحميل المسروقات في شاحنة والتوجه بها إلى مدينة الرياض.

وأضاف العقيد الميمان: على اثر البلاغ، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية العاجلة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة، أسفرت عن تحديد مكان تواجد المتهم السوداني وضبطه بعد تتبع الشاحنة، وبسماع أقواله اقر بتخزين المسروقات بمشاركة وافد يماني الجنسية وشخصين آخرين سعوديي الجنسية بأحد المستودعات بحي السلي، ومن خلال كمين محكم تم القبض على جميع المتهمين داخل المستودع، وعثر بحوزتهم على الأجهزة والمعدات الطبية المبلغ عن سرقتها.

وقد تم التحفظ على المتهمين جميعاً والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

اللصوص أخفوا المسروقات في مستودع بالسلي

كمين محكم من الشرطة أوقع باللصوص