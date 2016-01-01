هادي في المكلا.. و«الشرعية» تتقدم نحو صنعاء

وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى المكلا في أول زيارة للمدينة منذ توليه الرئاسة في فبراير 2012، للاطلاع على الوضع في المدينة التي حررتها قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة والقوات الحكومية من سيطرة تنظيم القاعدة، في ابريل الماضي.

من جانب آخر، تواصلت المعارك لليوم الرابع على التوالي في منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء حيث أحرزت القوات الشرعية تقدما مهما وسيطرت على عدد من التباب والمرتفعات والجبال أهمهما جبل القتب، كما استمرت المواجهات بين القوات الشرعية ومليشيا الحوثي وصالح في الجهة الشرقية من مدينة تعز.