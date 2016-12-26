قبل القمة 113.. متعب والجوكر على رأس 6 لاعبين سجلوا فى شباك الزمالك

كتب رمضان حسن

قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي والزمالك في القمة الـ113، والتي تقام الخميس المقبل في ختام الدور الأول للدوري، يظل في تاريخ لقاءات الفريقين العديد من الأرقام والإحصائيات التي لها دلالاتها.

وهناك 6 لاعبين حاليا بالأهلي سبق لهم التسجيل في مرمى الزمالك خلال مباريات القمة،وهم:

**عماد متعب

أحرز عماد متعب، 10 أهداف في تاريخ لقاءات القمة، بواقع 6 أهداف في مسابقة الدوري، و3 أهداف في بطولة كأس مصر وهدف وحيد في دوري أبطال أفريقيا.

**أحمد فتحي

سبق لأحمد فتحي تسجيل هدفين اثنين في الزمالك، الأول في مباراة الدور الثاني بالدوري خلال موسم 2007-2008، والثاني في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2013.

3- مؤمن زكريا

أحرز مؤمن زكريا ثلاثة أهداف في مرمى الزمالك خلال مباريات القمة ، منهم هدفان في مباراة الدور الثاني بالموسم الماضي وهدف واحد في مباراة السوبر مطلع الموسم الماضي.

4- عمرو جمال

أحرز عمرو جمال هدفًا وحيدًا في الزمالك خلال مباراة الدور الأول في الموسم الماضي والتي انتهت لصالح الأهلي بهدفين دون مقابل.

5- وليد سليمان

أحرز وليد سليمان هدفين في مرمى الزمالك، أحدهما في قمة الدور الأول بالموسم قبل الماضي، والثاني في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013.

6 – عبد الله السعيد

سجل عبد الله السعيد 3 أهداف في الزمالك، بواقع هدفين اثنين في مباراة السوبر المحلي الأخيرة، وهدف في نهائي كأس مصر 2016.