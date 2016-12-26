حظك اليوم برج الحمل الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبحث عن معلومات عن شريك حياتك

كتبت مى الشامى

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

تفكر كثيرًا بأمر مهم فهو الوقت المناسب لاتخاذ خطوة المخاطرة، فوفر وقتك فى حل قضايا غير مهمة، لا تنفق كل ما لديك، قد تؤجل الاحتفال بنجاح إذا كان ذلك ممكنًا.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

اليوم قد تجمع معلومات مهمة تتعلق بشريك حياتك التى تساعدك على تكوين رأى، فإن المعلومات التى تحصل عليها اليوم تساعدك على فهم المنطق وراء سلوكها، وستؤثر بالتالى مسار العمل فى المستقبل، كن مرنا بما يكفى لاستقبال أشياء جديدة وأنت بارع فى ذلك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

كنت أقدمت مؤخرًا على بعض التغييرات فى نمط حياتك نحو الأفضل وأنها ستبدأ تؤتى ثمارها، بشرتك سوف تستفيد خاصة من التغييرات المتعلقة بصحتك، البثور الواضحة قد تختفى وبشرتك جاهزة لتبدو لطيفا، ويبدو شكلك جيدًا ومظهرك صحيًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هناك شئون أسرية وأشياء متعلقة بالعقارات وصلت إلى ذروتها الآن وستحصل على المراسلات بشأن هذه القضايا، لديك بعض المشاكل القديمة لم تحل بعد الآن، يجب أن تهتم بها ولن تتحرك إلى الأمام حتى تقوم بإغلاق هذه الفصول القديمة.