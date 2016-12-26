حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الاثنين 26/ 12 \2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى.. ضغوط فى العمل لأبناء برج الجدى

نقدم لكم اليوم الاثنين توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقعون أن يصاب أبناء برج الجدى ببعض الضغوط فى العمل بسبب المهام الكثيرة والمتراكمة منذ فترة طويلة.

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستواجه ضغوطًا فى العمل

الصدق، والرومانسية، وكذلك الشجاعة من أكثر الصفات التى يتميز بها أبناء برج الجدى، فعلى الرغم من أنهم عاطفيون إلا أنهم غير قادرين على إظهار هذه المشاعر إلى أحبائهم، وهو ما يجعلهم يبدون أكثر قسوة من حقيقتهم.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

أوضاعك العاطفية ليست هى الأفضل، شريك الحياة يمر بأزمة نفسية تجعله يحتاج إلى بعض الاهتمام المضاعف، كذلك عليك أن تهتم به أكثر من ذلك خصوصًا أن علاقتكما تأثرت بسبب ضغوط الحياة.

الجدى على الصعيد المهنى..

أنت الآن قادر على إنجاز كل المهام المطلوبة منك بكل سهولة، فعلى الرغم من أن هناك الكثير من المهام المتراكمة منذ فترة طويلة، فالحل الأفضل الآن أن تحصل على إجازة من العمل تنهى فيها كل المهام المعلقة منذ فترة.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

الإجهاد الذى سببه لك العمل أثر على صحتك بشكل سيئ، فعلى الرغم من أن صحتك جيدة، إلا أنك تحتاج إلى راحة ولو ليوم واحد من كل الضغوط التى تتعرض لها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على مستوى العمل، وكذلك حياتك العاطفية، كذلك من المتوقع أن تسافر قريبًا برفقة صديق قديم.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

الصراحة والصدق والطموح من أكثر الصفات التى تميز أبناء هذا البرج، لديهم بعض العيوب أبرزها التسرع، وهو ما يجعلهم يفقدون بعض الأشياء الثمينة فى حياتهم لهذا الاندفاع.

برج القوس على الصعيد المهنى:

أنت إنسان طموح قادر على أن تحافظ على أوضاعك المهنية، قادر كذلك على مطاردة أحلامك مهما حدث لك من أزمات، فعليك أن تحافظ على وضعك الحالى قدر الإمكان.

على الصعيد العاطفي:

ربما الوضع الحالى غير مناسب للجلسات الرومانسية، إلا أن هذه الفترة السيئة ستمر مرور الكرام، وستعود علاقتك بشريك الحياة كما كانت فى الماضى، ولكن عليك أن تتجاوز هذه المرحلة وتفكر فى مستقبل العلاقة.

برج القوس على الصعيد الصحى:

بذلت جهدا طويلا حتى استطعت أن تحافظ على نظامك الغذائى الصارم، ولكن من المتوقع أن يتسبب صديق لك فى العمل فى إفساده، عليك أن تمتلك من الإدارة ما يكفى لأن تحافظ على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك أن اليوم سيكون مشرقا وجيدا بالنسبة لك، كذلك ستكون أعمالك موضع تقدير واحترام من الجميع.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 26/12/2016.. علماء الفلك: عليك بالإعداد لأجواء رومانسية حالمة تجمعك بالشريك.. وتوترات العمل ستنتهى قريبًا

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم الاثنين 26 ديسمبر عددًا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أنك تعانى من أرق شديد منذ فترة وهو الأمر الذى يضر صحتك بشكل مباشر.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج على الصعيد المهنى توقع العلماء أنه سيحدث عدد من الاضطرابات بمجال العمل لكن لا تقلق كل هذه المشاكل والتوترات ستنتهى خلال فترة قصيرة، وستنال إشادات من قبل مديريك وهو الأمر الذى سيؤثر بشكل إيجابى على حياتك المهنية.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه عليك الإعداد لأجواء رومانسية حالمة تجمعك بالشريك فهو الأمر الذى سيجعل العلاقة تعود لقوتها واستقرارها، واعلم أن الشريك يسعى دائمًا للاهتمام بأدق تفاصيل حياتك فلا تتردد من أن تجعله أكثر حماسًا لجعل العلاقة فى أفضل حال.

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدون أنك تعانى من أرق شديد منذ فترة وهو الأمر الذى يضر صحتك بشكل مباشر، فاخذ قسط كافٍ من النوم أمر لا يقل أهمية عن عن نظام غذائى متوازن وممارسة التمارين الرياضية المناسبة لصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أن تتمتع بقدر كبير من الثقة فى النفس لكن ينصحك العلماء بألا تكون ثقة مفرطة ولا تحاول أن تفرض وجهة نظرك على من حولك حتى لا تنتهى الأمور بنتائج عكسية.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 26-12-2016..علماء الفلك: هذه الفترة ستكون مضطرا لإنفاق الكثير من المال

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم الاثنين 26 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة على الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن اليوم عليك أن تضع استراتيجية للتعامل مع حافظة نقودك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج على الصعيد المهنى يتوقع العلماء أنه اليوم الأنسب بالنسبة لك لكى تبدأ مشروعا جديدا خاصة إذا نويت أن تدخل مجال الاستثمار، لكن عليك أن تجمع المعلومات اللازمة قبل البدء فى المشروع الذى سيزيد دخلك بشكل ملحوظ.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه الوقت المناسب للتخلى تماما عن أوهامك التى كانت السبب فى خسارتك للشريك، فهذه الأوهام جعلتك أيضا متورطا فى الكثير من الخسائر بأصعدة أخرى.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدون لك أن تتجنب اليوم أى من مسببات الحساسية، وعليك بالالتزام بتناول نظام غذائى متوازن من أجل تعزيز جهازك المناعى وحمايتك من عدوى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أنك اليوم عليك أن تضع استراتيجية للتعامل مع حافظة نقودك فبالضرورة أن تتخلى تماما عن "التبذير"، فالنجوم تتوقع أنك خلال هذه الفترة ستكون مضطرا لإنفاق الكثير من المال بعد ظهور التزامات جديدة.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبحث عن معلومات عن شريك حياتك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

تفكر كثيرًا بأمر مهم فهو الوقت المناسب لاتخاذ خطوة المخاطرة، فوفر وقتك فى حل قضايا غير مهمة، لا تنفق كل ما لديك، قد تؤجل الاحتفال بنجاح إذا كان ذلك ممكنًا.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

اليوم قد تجمع معلومات مهمة تتعلق بشريك حياتك التى تساعدك على تكوين رأى، فإن المعلومات التى تحصل عليها اليوم تساعدك على فهم المنطق وراء سلوكها، وستؤثر بالتالى مسار العمل فى المستقبل، كن مرنا بما يكفى لاستقبال أشياء جديدة وأنت بارع فى ذلك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

كنت أقدمت مؤخرًا على بعض التغييرات فى نمط حياتك نحو الأفضل وأنها ستبدأ تؤتى ثمارها، بشرتك سوف تستفيد خاصة من التغييرات المتعلقة بصحتك، البثور الواضحة قد تختفى وبشرتك جاهزة لتبدو لطيفا، ويبدو شكلك جيدًا ومظهرك صحيًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هناك شئون أسرية وأشياء متعلقة بالعقارات وصلت إلى ذروتها الآن وستحصل على المراسلات بشأن هذه القضايا، لديك بعض المشاكل القديمة لم تحل بعد الآن، يجب أن تهتم بها ولن تتحرك إلى الأمام حتى تقوم بإغلاق هذه الفصول القديمة.

حظك اليوم برج الدلو ليوم الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قد تلتقى شخصا يحاول الدخول فى حياتك

برج الدلو من الأبراج التى يتسم أبناؤها بالهوائية والطيش أحيانًا، ويميل أبناء هذا البرج للصدام فى بعض المواقف، ونقدم توقعات الأبراج لأبناء برج الدلو ليوم الاثنين 26 ديسمبر.

حظك اليوم الدلو على الصعيد المهنى :

قد يكون هناك اختلاف فى الرأى اليوم مع زميلك أو مع رئيسك فى العمل، والإجهاد سوف يؤثر على صحتك، لذلك تحتاج إلى الاحتفاظ بالهدوء اليوم وتجنب كل المواجهات المحتملة، سوف تكون قادرًا على الحد بشكل كبير من مستوى التوتر، إذا كنت بدأت اليوم باختبار بدني مثل الجرى.

الدلو على الصعيد العاطفى :

اليوم هو الأنسب إلى البدايات الجديدة على جميع الجبهات، وتستطيع أن تجدد التعهد لتحب شريك حياتك، أو أنك قد تلتقى شخصًا يحاول الدخول فى مرحلة جديدة فى حياتك.

الدلو على الصعيد الصحى :

يجب أن تعيد النظر فى النظام الغذائى الخاص بك حتى يتضمن وجبات صحية بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط الدم، حاول معالجة العلاقات الشخصية الخاصة بك فى وقت لاحق لأنها تعيقك بالإضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي، حاول أن تقلل التفكير فى الأمور الكثيرة.

توقعات علماء الفلك :

مزاج لطيف اليوم للقيام ببعض الأعمال، ليس هناك شىء يستطيع أن يزعجك فى الواقع، يمكن أن تنشأ مشكلة فى مكان عملك حيث ستتمكن من التأثير عليها بهدوء، يمكنك أيضًا أن تبدأ فى بعض المشاريع لتطوير منزلك أو عملك من أجل تهدئة التوترات فى منزلك.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحصل على مكافأة سخية

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المائى الذى يشتهر مواليده بمزاجهم المتقلب وطباعهم الحادة جدًا، بالإضافة إلى العاطفية الشديدة والحساسية المفرطة، كما يتميزون بحبهم لعائلاتهم واهتمامهم بها.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

من المتوقع أن تحصل على مكافأة كبيرة وسخية على جهودك فى العمل الأيام الماضية، بعد أن بذلت الحد الأقصى من مجهودك وركزت بشكل كبير على عملك ومسئولياتك، واليوم تتم ترجمة كل هذا المجهود إلى مكاسب مالية.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

تحتاج لأن تنظر بطريقة عملية أكثر لعلاقتك العاطفية، وألا تبالغ فى الرومانسية والنظرة الحالمة للمشاكل التى تواجه هذه العلاقة العاطفية، لأن هذا يستفز شريكك ويجعله يشعر بالقلق تجاهك.

برج السرطان على الصعيد الصحى

الاسترخاء هو أهم ما تحتاجه اليوم، وهذا لا يعنى الاستلقاء على الأريكة وتناول الأطعمة غير الصحية، وإنما ممارسة تقنيات الاسترخاء كالحصول على التدليك أو ممارسة اليوجا أو حتى التنفس بطريقة صحيحة على الأقل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

اليوم قد تنخرط عاطفيًا فى بعض القضايا التى تتطلب منك أن تتعامل معها بطريقة عملية أكثر، فحاول أن تميز بين ما تريده وما هو جيد بالنسبة لك، وأن تنظر للأمور بموضوعية.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. بانتظارك يوم ممتع ويتوقع أن تأخذ قرارا مصيريا

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتمتع أصحابه بقوة الشخصية، والميل إلى تولى القيادة والسلطة، وهو ما يفسر أن هناك الكثير من أبناء هذا البرج أصبحوا من أشهر قادة العالم منهم على سبيل المثال نابليون بونابرت وجون كيندى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

إذا كنت مررت فى الفترة الأخيرة بنوع من أنواع الاختبارات فقد تظهر هذا اليوم نتيجة إيجابية لهذا الاختبار، وستأتى ثمار عملك الشاق وتفانيك فيه وستتحسن أحوالك المالية فى هذا اليوم، خاصة إذا طلبت المشورة من أصدقائك وزملائك.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

اللقاءات العاطفية ممكنة جدًا اليوم، على الرغم من أن هذه الأمور قد تستغرق وقتًا طويلاً للعمل عليها بسبب عدم نضج شريكك العاطفي، وعدم شعورك بالأمان بالإضافة إلى التجارب السابقة لكما والتى تسببت فى تخوفكما من العلاقات.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

تجرب روتينًا جديدًا لممارسة الرياضة والعناية بلياقتك البدنية، واليوم قد تجد نتيجة إيجابية لهذه التمارين، وقد تشعر بالحيوية والنشاط وتجد نفسك منغمسًا تمامًا فى هذه الهواية الجديدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

ستعيش يومًا ممتعًا جدًا وستعيد النظر فى العلاقات الاجتماعية المحيطة بك حتى لو كانوا الأصدقاء والأقارب، ومن الممكن أن تتسبب مكالمة أو رسالة بريدية فى أن تتخذ قرارًا مصيريًا.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 26/12/2016.. أنصاف العلاقات لن تحقق لك الاستقرار العاطفى فلا تقبل بها

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج العذراء على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الأمزجة المتقلبة، فهم أصحاب ذكاء، ولديهم خبرة جيدة بالأعمال الثقافية والأدبية النابعة من حكمتهم وتعقلهم للأمور وحدس قوى نادرًا ما يخيب ونفور من كل شىء له علاقة بالاحتمالات مجهولة المصدر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

لا تُقبل على تنفيذ مشروعاتك المقبلة بطاقة سلبية وتنشر من خلالها مشاعر الإحباط إلى الزملاء، الأيام تتغير والمواقف تتبدل وما حدث أمس ليس بالضرورى أن يحدث اليوم، دع التشاؤم وامض فى طريقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

أنصاف العلاقات لا تؤدى إلى استقرار عاطفى مهما طال وقتها، استفتى قلبك وفكر جيدًا واختر حياتك حتى لا تندم على قراراتك فيما بعد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

لا تتحدث عن مشاكلك المرضية أمام الكثيرين، فربما تكون أبسط مما يعانون، ولا تبالغ فى الشكوى المتكررة من سوء حالتك الصحية.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعود إلى حياته السابقة ونجاحه المتكرر الناتج من سعيه الدائم نحو هدفه، رغم ابتعاده عن تركيزه فى العمل فى الفترة الماضية.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 26/12/2016.. الشدة تكشف لك معادن الأصدقاء

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحس الفنى العميق فهم ذوو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور وحدس قوى نادرًا ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

لن يكون اليوم أفضل من أمس، تستمر العقبات التى تمنعك عن تنفيذ عدد من الأفكار التى قدمتها من قبل، ربما تكون حركات الكواكب هى السبب فى حالة الاضطراب التى تعيشها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى:

الشدة دائمًا ما تكشف الواقع، وقد أسفرت فترة مرضك عن تقرب عدد من الأشخاص الذين لم يكونوا ضمن قائمة أصدقائك من قبل، لكن المواقف كشفت لك معدنهم الطيب.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى:

فتش عن العلاج النفسى أولاً، فربما لن تحتاج إلى العلاج البدنى واستعن بالسفر إلى مكان هادئ حتى تتمكن من تصفية ذهنك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يسير بشكل متخبط فى حياته المهنية، بعد تفكيره المتكرر فى تغيير وظيفته التى لم يستطع أن يقدم فيها مستوى جيدا رغم السنوات العديدة التى قضاها فيها.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 26/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. السعادة سر تمتعك بصحة جيدة

يعد برج الحوت أحد الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة والرومانسية والعيش فى عالم مليء بالخيال، ويكرهون الاصطدام بالواقع، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لأبناء برج الحوت على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم الحوت على الصعيد المهنى:

اليوم سيكون هادئًا بقدر ما تشعر بالعمل والمهنية، فسوف تواجه يومًا هادئًا فى العمل وإذا حصلت على راحة فستكون ممتعة بعد الجدول الزمنى المزدحم الذى كنت تحمله، وتذكر الأوقات الجيدة لأداء عملك.

الحوت على الصعيد العاطفى:

أولئك الذين كانوا فى علاقة على وشك أن يشهدوا بداية مرحلة جديدة فى حياتهم الخاصة، فتستطيع التحرك مع شريك حياتك، وقد يحتوى الأمر على استثمارات ضخمة يحتاج إليها المنزل.

الحوت على الصعيد الصحى:

السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح أيضًا، ومن الضرورى أن تتعرف على هذا الرابط بين الصحة والسعادة، وإلا فإن الطاقة التى تنفقها على صحتك ستذهب سدى، وكذلك ستضيع إذا كنت غير راضٍ عن عقلك، وتحتاج إلى الشروع فى رحلة اكتشاف لذاتك لاكتشاف جذور التعاسة الخاصة بك، إذا كنت ترغب فى التمتع بصحة جيدة.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة المقبلة:

كنت فى حالة جيدة ومليئة بالإلهام، وعقلك يعمل بنشاط وهناك تحفيز لك باستمرار، حيث تستمر فى تقديم أفكار وإستراتيجيات جديدة، وهذا اليوم مثمر للغاية بالنسبة لك، لكن كل هذا يمكن أن يفسد إذا لم تأخذ الأمور الصحيحة بعين الاعتبار.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 26/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قد تضطر للانتقال لمدينة أخرى

يعد برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالتسلط والازدواجية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى:

أنت ذاهب اليوم للحصول على عرض عمل جيد، ولكن قد تضطر إلى الانتقال إلى مدينة أخرى أو حتى دولة أخرى للاستفادة من عرض هذه الوظيفة، وسيكون لهذا أثر على أفراد عائلتك، وتحتاج إلى النظر فى كل الزوايا المختلفة قبل قبولك هذا العرض.

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

يوم رائع، يعود الحب إلى قلبك من جديد، وقد تعود لحبيبك القديم بعد أن فرقتكما الأيام، ومع ذلك يجب أن تأخذ وقتًا للتفكير حول الانتقال معًا لأن هذا ليس يوما جيدا للوصول إلى أى قرار، وسيتطلب الأمر منك مزيدًا من العمل أكثر من أى وقت مضى.

الجوزاء على الصعيد الصحى:

تشير مواقع الكواكب إلى أن الصحة النفسية هى مصدر قلق اليوم أكثر من الصحة البدنية، فإذا كنت تتصرف بطريقة غير عادية فهذا هو أفضل وقت لاستشارة طبيب معالج للحصول على مساعدة.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة المقبلة:

يمكنك اليوم تحليل الأمور بشكل جيد جدًا، كما ستتلقى اليوم الكثير من التقدير لنظرتك الخاصة، فأنت متألق ويمكنك إنجاز الأمور بطريقة مثالية، قد تتلقى أنباء غير متوقعة تتطلب منك السفر إلى أماكن أكثر خطورة، ولا داعى للذعر إنها رحلة قصيرة.