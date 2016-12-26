محمد الزرعوني: خطوة فاصلة تختزل حكمة زايد

قال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي - دافزا: «يشكّل قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إعلان العام 2017 عاماً للخير خطوةً فاصلةً تختزل حكمة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أرسى دعائم مسيرة التميّز في العطاء والعمل الإنساني التي تواصل دولة الإمارات السير بخطى واثقة على نهجها تحت مظلة قيادة حكيمة تجعل من العطاء والإنجاز أفعالاً تسبق الأقوال، متسلحةً بالإصرار والإيمان الراسخ بالأهمية البالغة لقيم العطاء والجود والعمل الإنساني في بناء مجتمع متكامل يتحلّى بالأخلاق الفاضلة وقادر على إلهام الآخرين وإشعال جذوة الأمل المستمدة من الموروث الثقافي والحضاري للإمارات.

وأضاف: في عالم تحرّكه رياح التطوّر وسرعة التغيير، تبقى المسؤولية المجتمعية والوطنية في طليعة الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يتجسّد في المحاور الثلاثة الرئيسة للعام الجديد والمتمثّلة في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في مؤسّسات القطاع الخاص وتعزيز روح التطوّع والبرامج ذات الصلة ونشر ثقافة الخدمة الوطنية، وحب الوطن في نفوس كافة أفراد المجتمع. ويأتي التركيز على القطاع الخاص في سياق هذه المبادرة؛ ليؤكّد على الدور المحوري للمؤسّسات الخاصة في دعم التطلّعات الاستراتيجية للدولة.