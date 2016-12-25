وزير البترول: 1.5 مليار متر مكعب غاز طبيعى ستزيد على الإنتاج بنهاية 2017

كتب عامر مصطفى

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن هناك جهودا كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تجرى لإدخال حقل الغاز "ظهر" إلى الخدمة فى أقرب وقت.

وقال المهندس طارق الملا : "جار العمل مع إحدى الشركات بحقول شمال الإسكندرية والتى ستدخل الخدمة قبيل منتصف 2017"، مضيفا: "1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى ستزيد على معدل الإنتاج بحلول نهاية 2017 من حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية".

وأضاف "الملا"، فى مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى"، أن هناك شركات كبرى تحمست وبدأت البحث عن الغاز الطبيعى لصالح مصر فى البحر، وهناك لجنة وزارية مشكلة برئاسة وزارة البترول لرفع قدراتنا الإنتاجية بقطاع البترول، مشيرا إلى أن 3.6 مليار دولار هى مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر ونعمل على جدولتها بالاتفاق مع البنك المركزى.